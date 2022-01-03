Zum Inhalt springen
Gericht des Tages
Bostan Kebabı – Auberginenkebab
TV-Star verblüfft bei Event: Burcu Esmersoy schon seit 6 Jahren Rentnerin
Nur wenige Einsätze: Beşiktaş-Profi denkt offenbar an schnellen Abgang
Türkei plant neue Handy-Regeln: Eigene Nummern für Ausländer und strengere Kontrollen
Comeback perfekt: Istanbuler Klub holt Emre Belözoğlu als Chefcoach
Antalya: Russischer Tourist stirbt nach Kollaps in Hotel
Alperen Şengün schreibt NBA-Geschichte – nur Antetokounmpo und LeBron James gelang Vergleichbares
Nach Formkrise: Alonso verteidigt Entscheidung gegen Arda Güler – „Reine Belastungssteuerung“
Blutiger Irrtum in Antalya: Vermeintlicher Messerangriff entpuppt sich als etwas ganz anderes
Tourismus- und Kulturminister Ersoy verkündet Gewinner der türkischen Kultur- und Kunstpreise 2025
Türkei: Feuerinferno in Fethiye – 60 Wohnwagen, Zelte und Wald in Flammen
Rekordeinnahmen im deutschen Reisemarkt: 2025er Sommer sorgt für Umsatzboom
FAO-Daten enthüllt: Lebensmittelpreise in der Türkei in vier Jahren siebenmal stärker als im globalen Vergleich gestiegen
AJet nimmt Direktflüge von Istanbul nach Beirut auf
OECD legt nach: Türkei wächst stärker als erwartet – doch Inflation bleibt ein Risiko
Boom am Bosporus: Wie Gold- und Krypto-Verkäufe den Autohändlern Rekorde bescheren
Aktuelles
Britischer Tourist stirbt auf Zypern – bei zweiter Obduktion in der Heimat fehlt sein Herz
Britischer Student spurlos verschwunden: Notruf aus Transsilvanien nahe “Draculas Schloss” – seit einer Woche fehlt jede Spur
Istanbul: Streit um Rechnung eskaliert – Gast feuert 14 Schüsse auf Club in Sarıyer
Türkei holt 110 historische Schätze nach Hause – seit 1980 über 26.000 Artefakte restituiert
Türkei verschärft Regeln für E-Scooter: Automatische Drosselung, Zonenwarnung und Echtzeit-Datenübertragung
Istanbul & Antalya
Vom Straßensnack zum Kulturgut: Echte Istanbul-Simits werden zertifiziert
Antalya
Weihnachtsappell aus Antalya: Lokal einkaufen, Stadt erstrahlen lassen
Antalya
Steigende Betriebs- und Personalkosten: 20 Hotels in Alanya stehen zum Verkauf
Antalya
Antalya: Die Russen mögen es heiß, die Deutschen eher lauwarm – 16,3 Millionen Touristen bis Ende Oktober
Türkei-Tourismus
Wintersportorte
Der erste Schnee: Uludağ verwandelt sich in ein weißes Winterparadies
Antalya
Blitze, Sturm, Hagel: Unwetterserie trifft Antalya – Boote zerstört, Gewächshäuser verwüstet, Straßen unter Eis
Zentralanatolien
Türkei: Vergessenes Kappadokien – Kayseris Felskatakomben als neue Touristenattraktion
Wirtschaft & Finanzen
Mehr als nur Roketsan & Co.: Hinter den Kulissen von Europas größtem Gründungszentrum Teknopark Istanbul
Inflation in der Türkei sinkt auf 31,07 Prozent: niedrigster Stand seit vier Jahren
Türkei steigert Kultur-Ausgaben 2024 um 83 Prozent
Essen & Trinken
Mandalina Şuruplu Kek – Kuchen mit Mandarinensirup
Galeta Unlu Patlıcanlı Poğaça – Auberginen-Pogatschen mit Paniermehl
Kurşun Aşı – Eintopf mit Bulgur und Kichererbsen
Sport
Beşiktaş wartet auf das Signal: Was plant Problem-Profi Rafa Silva?
Topstürmer vor Abreise: Welche Spiele Galatasaray ohne Osimhen bestreiten muss
Heftiger Protest nach CL-Pleite – Galatasaray zieht gegen spanischen Referee vor die UEFA
Prominente
Fans reiben sich die Augen: Popstar Sıla kaum wiederzuerkennen
“Er mag mich nicht”: Erdbebenexperte Prof. Üşümezsoy packt nach Survivor-Absage über Acun Ilıcalı aus
Eskalation auf der Bühne: Warum Bülent Ersoy in Kayseri plötzlich austickte
