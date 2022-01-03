hurriyetde_logo_cut
hurriyetde_logo_cut

Gericht des Tages

Bostan Kebabı – Auberginenkebab

TV-Star verblüfft bei Event: Burcu Esmersoy schon seit 6 Jahren Rentnerin

Nur wenige Einsätze: Beşiktaş-Profi denkt offenbar an schnellen Abgang

Türkei plant neue Handy-Regeln: Eigene Nummern für Ausländer und strengere Kontrollen

Comeback perfekt: Istanbuler Klub holt Emre Belözoğlu als Chefcoach

Antalya: Russischer Tourist stirbt nach Kollaps in Hotel

Alperen Şengün schreibt NBA-Geschichte – nur Antetokounmpo und LeBron James gelang Vergleichbares

Nach Formkrise: Alonso verteidigt Entscheidung gegen Arda Güler – „Reine Belastungssteuerung“

Blutiger Irrtum in Antalya: Vermeintlicher Messerangriff entpuppt sich als etwas ganz anderes

Tourismus- und Kulturminister Ersoy verkündet Gewinner der türkischen Kultur- und Kunstpreise 2025

Türkei: Feuerinferno in Fethiye – 60 Wohnwagen, Zelte und Wald in Flammen

Rekordeinnahmen im deutschen Reisemarkt: 2025er Sommer sorgt für Umsatzboom

FAO-Daten enthüllt: Lebensmittelpreise in der Türkei in vier Jahren siebenmal stärker als im globalen Vergleich gestiegen

AJet nimmt Direktflüge von Istanbul nach Beirut auf

OECD legt nach: Türkei wächst stärker als erwartet – doch Inflation bleibt ein Risiko

Boom am Bosporus: Wie Gold- und Krypto-Verkäufe den Autohändlern Rekorde bescheren
Alle Märkte bei TradingView verfolgen
Hürriyet.de Favicon

Aktuelles

Alle ansehen

Hürriyet.de Favicon

Istanbul & Antalya

Hürriyet.de Favicon

Türkei-Tourismus

Alle ansehen

Hürriyet.de Favicon

Wirtschaft & Finanzen

Alle ansehen

Hürriyet.de Favicon

Essen & Trinken

Alle ansehen

Hürriyet.de Favicon

Sport

Alle ansehen

Hürriyet.de Favicon

Prominente

Alle ansehen

Hürriyet.de Favicon

Informationen

Alle Märkte bei TradingView verfolgen